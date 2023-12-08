9 крупных соглашений Владимирского инвестконгресса: будут и железо, и софт

Современные высокотехнологичные производства заходят во Владимирскую область.В первый же день Владимирского инвестиционного конгресса, который проходит в Суздале, было подписано 9 крупных соглашений, которые могут серьезно повысить вес Владимирской области в экономике страны в силу перспективности направлений.