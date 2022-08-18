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Запах гари от рязанских лесных пожаров продолжает распространяться по Москве

Запах гари от рязанских лесных пожаров продолжает распространяться по Москве

Из-за лесных пожаров под Рязанью в некоторых районах Москвы второй день подряд висит смог и ощущается запах гари.

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