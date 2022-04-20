Стройка не останавливается: дома для переселенцев из ветхого жилья возводят в Уссурийске

Стройка не останавливается: дома для переселенцев из ветхого жилья возводят в Уссурийске

Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Уссурийске идет в штатном режиме, несмотря на экономическую ситуацию в стране.

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