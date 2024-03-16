🟢Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил крымчан с десятилетием Крымской весны Он пожелал жителям полуострова мира, согласия, добра и процветания.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🟢Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил крымчан с десятилетием Крымской весны Он пожелал жителям полуострова мира, согласия, добра и процветания.