Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России практически завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат»

В России практически завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат»

В России уже практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат», сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

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