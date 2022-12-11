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Виктория Сливко: «Казакевич – это лучшие ноги России. Лучше быть не может»

Виктория Сливко рассказала, кого считает быстрейшей биатлонисткой России. – На этапе в Увате главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сказал про вас: «На сегодняшний день это одни из лучших ног в России».

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