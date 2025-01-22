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Если Россия не пойдет на сделку по Украине, Трамп легко станет Байденом – толстый намек от Foreign Affairs

Если Россия не пойдет на сделку по Украине, Трамп легко станет Байденом – толстый намек от Foreign Affairs

Влиятельная западная «фабрика мысли» Foreign Affairs не верит в скорую деэскалацию на Украине и считает продолжение боевых действий  «самым вероятным сценарием во взаимоотношениях России и США».

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
По сути, этот автор во многом прав! Глядя и слушая президента России, создается впечатление, что России мир на Украине нужен больше, чем той же Украине. А уж о Европе или США и говорить не приходится. Для них эта война, золотая жила и конечно мощный стимул для развития экономики в США. Безусловно, для Европы ситуация несколько похуже, так как энергоресурсы дорожают и европейское население постепенно &quot;худеет&quot;, но если все будет идти такими темпами на Украине как сейчас, то возможно Европа приспособится и сможет еще долго поддерживать киевскую хунту. Для России необходимо сделать ситуацию такой, чтобы невыгодно было Западу содержать эту войну. Только и всего, или для Запада должна быть такая угроза, при которой бы Запад не захотел рисковать далее своим жизненным благополучием. Конечно этому может поспособствовать и непосредственная современная военная составляющая России, а также реальная демонстрация силы, а не словесная трескотня. Запад должен почуствовать на своей коже эту силовую составляющую и чтобы до него дошло, обязательно должна быть реальная демонстрация этой силы. Вопрос в том, опасно ли для мира в целом, такая силовая демонстрация? Да, конечно опасна, но к сожалению по другому никак.
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