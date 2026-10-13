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Газета.ру

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Куренков поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области

Куренков поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе встречи с премьер-министром КНДР Пак Тхэ Соном поблагодарил военнослужащих Корейской народной армии за помощь в освобождении захваченной украинскими вооруженными формированиями части территории Курской области.

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