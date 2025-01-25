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«Монако» — «Ренн». Видеообзор матча Лиги 1 с победным голом Головина

«Монако» — «Ренн». Видеообзор матча Лиги 1 с победным голом Головина

В субботу, 25 января, «Монако» одержал победу над «Ренном» в матче 19-го тура чемпионата Франции (3:2).

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