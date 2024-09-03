Создатели трилогии Shadowrun анонсировали посткиберпанковый ролевой хоррор на выживание Graft — первый трейлер и подробностиАмериканская студия Harebrained (трилогия Shadowrun, BattleTech, The Lamplighters League), после расставания с Paradox Interactive вновь ставшая независимой, представила свою новую «дерзкую» игру — Graft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)