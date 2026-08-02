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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о Лежаре в «Тракторе»: «Легионеры только такого уровня соглашались ехать, возможно. В АХЛ все имеют определенную базу, а с игроками из ВХЛ нужно много работать»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о переходе  Натана Лежара в «Трактор». 25-летний форвард набрал 20 (13+7) очков в 65 играх прошлого сезона АХЛ.

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