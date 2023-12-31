Против четверых ставропольцев возбудили дело из-за лезгинки у Вечного огня

В ставропольском селе задержали четверых местных жителей, станцевавших лезгинку у Вечного огня. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье об осквернении воинских символов России, совершенной группой лиц.
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