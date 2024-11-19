Ваша задача – подписывать. Как на Алтае ремонт в техникуме обернулся уголовным делом?

В фокусе внимания правоохранителей оказалось здание центра военно-патриотического воспитания "Авангард", где перед его открытием делали капитальный ремонт Почти полтора года полиция в Алтайском крае расследует уголовное дело о возможном хищении бюджетных средств при проведении капремонта в общежитии Тальменского технологического техникума.
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