Ваша задача – подписывать. Как на Алтае ремонт в техникуме обернулся уголовным делом?

В фокусе внимания правоохранителей оказалось здание центра военно-патриотического воспитания "Авангард", где перед его открытием делали капитальный ремонт Почти полтора года полиция в Алтайском крае расследует уголовное дело о возможном хищении бюджетных средств при проведении капремонта в общежитии Тальменского технологического техникума.