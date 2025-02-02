Русские правила Бывшему прокурору, а и экс-главе Лахденпохьи Олегу Болгову предъявлено обвинение в присвоении аж 4 новых квартир для переселенцев из аварийного жилья.
4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии
Комментарии
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Михалыч
Уже Трамп меняет систему, а мы все цепляемся за гнилые формы управления. Не опоздать бы!!!
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50 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Если во власть идут такие же "деятели", то это труба для народа!!! Ставить свои меркальтильные интересы, выше интересов коренного народа России, тем более более чем нуждающихся из аварийного жилья, тем более идти против слова Президента России это преступление перед Россией и народом!
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47 мин.
лл
лина любимцева
Чиновничий беспредел и вседозволенность в России ПРОЦВЕТАЮТ... В Подмосковье чинуши умудряются присваивать квартиры, которые должны были быть выделены ДЕТЯМ-СИРОТАМ. Эти чинуши имеют ПО ПЯТЬДЕСЯТ КВАРТИР В СОБСТВЕННОСТИ, и никого эти факты не заинтересовали.Ни Колокольцева, ни прокуратуру, ни правоохранителей, НИ ОПЕКУ!!
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15 мин.
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