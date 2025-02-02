4 присвоенные квартиры для переселенцев: Новый жилищный скандал. Теперь в Карелии

Михалыч Уже Трамп меняет систему, а мы все цепляемся за гнилые формы управления. Не опоздать бы!!!

МП Михаил Пантюхин Если во власть идут такие же "деятели", то это труба для народа!!! Ставить свои меркальтильные интересы, выше интересов коренного народа России, тем более более чем нуждающихся из аварийного жилья, тем более идти против слова Президента России это преступление перед Россией и народом!