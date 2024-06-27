NBC: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации

США стягивают свои военные силы ближе к Ливану и Израилю, чтобы иметь возможность эвакуировать своих граждан на фоне роста угрозы возникновения крупномасштабного конфликта между Тель-Авивом и ливанским движением «Хезболлла».
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