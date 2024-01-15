В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

В украинской армии сложилась критическая ситуация с личным составом. Средний возраст солдат значительно превышает 40 лет, уточнил командир 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии