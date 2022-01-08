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Ростовчане считают, что организатор вечеринки для геев получил заслуженное наказание

Ростовчане считают, что организатор вечеринки для геев получил заслуженное наказание

В пятницу, 7 января, после 11 дней заключения под стражей освободился организатор якобы вечеринки для геев Дионис, который поделился собственной версией того, почему вечеринку сорвали, и кто виноват в плохом восприятии мероприятия общественностью.

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