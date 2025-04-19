Игорь Балынин: Три главных условия для получения пенсии по старости в России

Доцент Финансового университета Игорь Балынин рассказал о трех условиях получения страховой пенсии в России: достижение пенсионного возраста, наличие 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет страхового стажа.
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