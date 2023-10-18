Небензя: около тысячи россиян стали заложниками блокады Газы

Заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи россиян. Об этом заявил Василий Небензя — постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) — во время недавнего заседания, передает агентство РИА Новости.
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