Китайский авторынок «пробивает дно»: рекордное падение продаж в январе

Сколько всего продали: результаты и динамика продаж Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) показывают, что за первый месяц нового года в Китае было продано 1,794 млн новых легковых автомобилей, что на 12,1% меньше в годовом ….
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