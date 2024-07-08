Томский бизнес-омбудсмен Игорь Браниште принял участие в рабочей встрече по вопросам розничной продажи алкогольной продукции

Рабочая встреча была посвящена изменениям законодательства в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также порядку работы розничных магазинов и объектов общественного питания с маркированным пивом и слабоалкогольными напитками.
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