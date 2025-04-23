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Русские суды: рекордные 174 тыс. решений о выдворении иностранцев в 2024 году

Русские суды: рекордные 174 тыс. решений о выдворении иностранцев в 2024 году

Русские суды в 2024 году приняли рекордные 174 тысячи решений о выдворении иностранных граждан за нарушение правил въезда и пребывания в России.

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