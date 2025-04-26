ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    Все мы носимся со своей  человечностью.  впустили  тысячи потенциальных врагов на свою территорию. Те же мигранты за ...Киев делает терро...
  • Катерина
    А  между  тем, по данному  делу  задержан  гадёныш с  вполне  себе  русской  фамилией -  Игнат Кузин.Появились данные ...
  • Володя Золотарев
    зачем нам эти члены не грамотные  заразу везут и почему за наши налоги их содержать мне лично это не надоВ Киргизии заволн...

В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

Успехи России   Вы не поверите, но Киргизия вдруг встревожилась! Кто бы мог подумать, какой сюрприз, они вдруг поняли, что сильно зависят от России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Борисов
Получается  что так!!!!
Ответить
8 час.
И
Игорь
Мирное сосуществование народов в РФ, у соседей РФ гораздо важнее и актуальнее тупорылого национализма с любой стороны. Соревноваться человек разумный может только в качестве труда, люди не разумные в грызне. Воинственный национализм востребован лишь там, где одна часть общества твердо решила иметь повышенные жизненные шансы исключительно по названию национальности в паспорте. Царьград - движение русского национализма с монархическим уклоном, это движение за привилегии, поэтому лидер Малофеев как и Никита Михалков не спешат отправлять своих домочадцев солдатами на СВО, им проще вагонами ворочать деньжищами и корчить из себя актерски патриотами, поскольку с виноградниками в Тоскане, с домами в Испании, Швейцарии, Карловых Варах у Никиты, к примеру, на сегодня проблемы, а вот получать больше миллиона рублей в России ежедневно в качестве типа автора электронных болванок и уже по закону не дразнить халявными доходами население уже порешали с куратором Д. Медведевым. Народ ищет в проблемах крайнего, нашел их среди мигрантов и чтобы Царьград не воспользовался для рейтинга? Да быть такого не может, это же не подвергать себя смертельному риску на фронте. Где я допустил ошибку, соврал? С удовольствием изменю свое понимание момента, но подскажите точно, без понтов и беспочвенных фантазий.
Ответить
1 час.
Володя Золотарев
зачем нам эти члены не грамотные  заразу везут и почему за наши налоги их содержать мне лично это не надо
Ответить
32 мин.
наверх