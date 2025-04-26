В Киргизии заволновались – принять всех мигрантов назад они не смогут

И

Игорь

Мирное сосуществование народов в РФ, у соседей РФ гораздо важнее и актуальнее тупорылого национализма с любой стороны. Соревноваться человек разумный может только в качестве труда, люди не разумные в грызне. Воинственный национализм востребован лишь там, где одна часть общества твердо решила иметь повышенные жизненные шансы исключительно по названию национальности в паспорте. Царьград - движение русского национализма с монархическим уклоном, это движение за привилегии, поэтому лидер Малофеев как и Никита Михалков не спешат отправлять своих домочадцев солдатами на СВО, им проще вагонами ворочать деньжищами и корчить из себя актерски патриотами, поскольку с виноградниками в Тоскане, с домами в Испании, Швейцарии, Карловых Варах у Никиты, к примеру, на сегодня проблемы, а вот получать больше миллиона рублей в России ежедневно в качестве типа автора электронных болванок и уже по закону не дразнить халявными доходами население уже порешали с куратором Д. Медведевым. Народ ищет в проблемах крайнего, нашел их среди мигрантов и чтобы Царьград не воспользовался для рейтинга? Да быть такого не может, это же не подвергать себя смертельному риску на фронте. Где я допустил ошибку, соврал? С удовольствием изменю свое понимание момента, но подскажите точно, без понтов и беспочвенных фантазий.