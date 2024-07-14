Пасмурные дни в Амурской области: погода на ближайшие дни для жителей региона

Жителям Амурской области в ближайшие выходные стоит ожидать переменную погоду. Так, по прогнозу Амурского гидрометцентра, в понедельник, 15 июля, над северными и центральными районами региона ожидается облачность, которая будет сопровождаться кратковременными дождями и даже ливнями в отдельных точках.