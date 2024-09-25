Житель Кабардино-Балкарии выразил слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции

В Госавтоинспекцию МВД по Кабардино-Балкарской Республике со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС отдела МВД России по Эльбрусскому району обратился местный житель, который пояснил, что, двигаясь по автодороге в селении Былым, у него спустило колесо, а запасного, как и инструментов, с собой не было.