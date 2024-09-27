Улетные цены: МАЭК представил тарифы на тепло и воду на ближайшие 5 лет

Не успела в средствах массовой информации распространиться новость о том, что предстоящей зимой не удастся полностью обеспечить Мангистаускую область теплом, как нас «обрадовали» другим известием – повышением стоимости этого самого тепла, а также всех видов воды.
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