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    вот -так!! Оказывается...В 20 раз вырос тр...

Улетные цены: МАЭК представил тарифы на тепло и воду на ближайшие 5 лет

Улетные цены: МАЭК представил тарифы на тепло и воду на ближайшие 5 лет

Не успела в средствах массовой информации распространиться новость о том, что предстоящей зимой не удастся полностью обеспечить Мангистаускую область теплом, как нас «обрадовали» другим известием – повышением стоимости этого самого тепла, а также всех видов воды.

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