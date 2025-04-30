Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов публично обратился к министру обороны Андрею Белоусову с требованием…Сообщение «Наводить порядок нужно быстрее и жестче!»: Миронов потребовал ответа от Белоусова за проблемы в СВО появились сначала на Ежедневные новости.