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Газета.ру

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ИКИ РАН: лунное затмение 28 августа можно увидеть над Калининградской областью

ИКИ РАН: лунное затмение 28 августа можно увидеть над Калининградской областью

Жители европейской части России 28 августа смогут увидеть, как Осетровая Луна погрузится в земную тень и произойдет почти полное лунное затмение.

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