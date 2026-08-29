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Русский Днепропетровск

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Похоронены заживо в тоннелях: боевиков на Запорожье ждала страшная участь

Похоронены заживо в тоннелях: боевиков на Запорожье ждала страшная участь

Александр Тимофеев 29 августа 2026 г., 4:45   Запорожское направление отличается особой «подземной» тактикой ВСУ.

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