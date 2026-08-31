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Почему не заканчивается война в Иране

Почему не заканчивается война в Иране

Беньямин Нетаньяху заявил, что пока он премьер-министр – у Ирана не будет ядерного оружия. Сказано это было с утра, на фоне сообщений о новой эскалации войны, когда сначала ударили американцы, а потом Иран массированно ответил по их базам в регионе.

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