Почему не заканчивается война в Иране

Беньямин Нетаньяху заявил, что пока он премьер-министр – у Ирана не будет ядерного оружия. Сказано это было с утра, на фоне сообщений о новой эскалации войны, когда сначала ударили американцы, а потом Иран массированно ответил по их базам в регионе.