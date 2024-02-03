Главный эпидемиолог Урала сравнил вспышки кори с эпидемией 1990-х и 2000-х: «Ситуация нестабильная»

В тюменских СМИ появился комментарий регионального Роспотребнадзора о вспышке кори в Тобольске – сообщается уже о 28 случаях заражения вирусом в январе 2024 года, тогда как то же число было зафиксировано за весь 2023 год.
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