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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Главный эпидемиолог Урала сравнил вспышки кори с эпидемией 1990-х и 2000-х: «Ситуация нестабильная»

Главный эпидемиолог Урала сравнил вспышки кори с эпидемией 1990-х и 2000-х: «Ситуация нестабильная»

В тюменских СМИ появился комментарий регионального Роспотребнадзора о вспышке кори в Тобольске – сообщается уже о 28 случаях заражения вирусом в январе 2024 года, тогда как то же число было зафиксировано за весь 2023 год.

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