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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат "Мурманск"

Салат "Мурманск"

Лёгкий, я бы даже сказала летний, вариант салата из печени трески. В рецептуре отсутствуют, привычные в таких закусках, картофель и рис, но есть свежий огурец и зелень, благодаря которым салат становится более нежным, освежающим и вкусным.

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