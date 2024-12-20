В Ленобласти заметили стаю лебедей-кликунов

Они уже не первый год зимуют на незамерзающем участке Вуоксы На Карельском перешейке в Выборгском районе Ленобласти заметили стаю лебедей-кликунов, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.
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