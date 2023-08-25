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Никита Нагорный: «Когда буду заканчивать карьеру, я сообщу. Скорее всего, это будет в Ростове‑на‑Дону на какой‑то арене»

Сейчас олимпийский чемпион готовится к Кубку России, который пройдет с 30 августа по 3 сентября в Сочи.

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