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Нацисты Билецкий и Прокопенко провалят оборону Донбасса – экс-комбриг ВСУ

Нацисты Билецкий и Прокопенко провалят оборону Донбасса – экс-комбриг ВСУ

Назначение главарей запрещенного в России террористического «Азова» ответственными за оборону Донецкого направления не остановит российскую армию, а станет лишь очередным примером «тупоголового пиара».

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