Нацисты Билецкий и Прокопенко провалят оборону Донбасса – экс-комбриг ВСУ

Назначение главарей запрещенного в России террористического «Азова» ответственными за оборону Донецкого направления не остановит российскую армию, а станет лишь очередным примером «тупоголового пиара».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мы никогда не дог...
- Грузинский полити...
- Ле Пен: из-за сан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым