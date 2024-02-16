В Минпромторге призвали вернуть во все розничные магазины России газеты и журналы

Чтобы россияне имели свободный доступ к традиционным отечественным СМИ — газетам и журналам, — торговым сетям нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки магазинов периодические печатные издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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