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В Минпромторге призвали вернуть во все розничные магазины России газеты и журналы

В Минпромторге призвали вернуть во все розничные магазины России газеты и журналы

Чтобы россияне имели свободный доступ к традиционным отечественным СМИ — газетам и журналам, — торговым сетям нужно наладить продуктивное взаимодействие с российскими издателями и вернуть на прилавки магазинов периодические печатные издания.

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