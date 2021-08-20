Были ли участники ГКЧП преступниками: факты, о которых молчат 30 лет

Андрей СмирновПолитикаБыли ли участники ГКЧП преступниками: факты, о которых молчат 30 летУчастники августовских событий 1991 года предотвратили еще большую катастрофу, чем развал СССР. Снос памятника Ленину.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSISergey IvanovВ политике мятеж, если он победил- это революция, а революционер, если он проиграл- преступник и заговорщик.Андрей ЩеголеватыхУже по барабану. Видимо, ответка за 17 год. Тупо беспощадная...Ваша СветлостьПомню трясущиеся руки Янаева..., отвратительное зрелище! Понятно, что на поддержку трусов не нашлось желающих. На этом фоне Эльцын на танке среди упитой вговно толпы, а туда водяру завозили "газелями" "новые русские", так вот, алкаш смотрелся настоящим мачо среди собутыльников! Мне были отвратительны в равной степени и ЧП-исты и "защитники" демократии! Знать бы к чему это приведет тогда, лично бы израсходовал предшественника Путина!Сергей Лушкин"Газелей" тогда ещё не было. С остальным согласен.Ваша СветлостьЗначит на "рафиках"...SISergey IvanovВашей Светлости А их что- один «предшественник»? Один- пьянь- но как народ за него был! Подумать только: в поликлинике в одной очереди с каким- то пенсионером! И выпить не дурак! Ну свой в доску мужик! А второй- тот, меченый нечистой силой- сначала умные слова говорил. Народ с разинутым ртом слушал и восхищался: Как же умно все! Потом как- то начало приходить понимание, что за учеными словами нет ничего!! Просто пустота.... А закончил он как последний трус. Потому, что отсиживался, пока ГКЧПисты пытались хоть что- то спасти. Чистеньким хотел остаться. Всю грязную работу на других спихнул. Так что давай уж поделимся: ты одного на себя берешь, я- второго. Оба заслужили. От благодарного народа.Комментировать
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