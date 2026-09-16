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Царьград

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В Подмосковье ввели новые правила ремонта балконов: что изменилось

В Подмосковье ввели новые правила ремонта балконов: что изменилось

Батареям тут не место: за что начнут штрафовать хозяев балконов в Московской области.В Подмосковье утвердили свод правил, регулирующий ремонт, остекление и утепление балконов и лоджий в многоквартирных домах.

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