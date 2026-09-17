Екатеринбург получит 50 новых автобусов на газомоторном топливе

До конца этого года Екатеринбург получит новую партию из 50 автобусов большого класса. Победителем тендера стала «Государственная транспортная лизинговая компания».
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