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Царьград

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Екатеринбург получит 50 новых автобусов на газомоторном топливе

Екатеринбург получит 50 новых автобусов на газомоторном топливе

До конца этого года Екатеринбург получит новую партию из 50 автобусов большого класса. Победителем тендера стала «Государственная транспортная лизинговая компания».

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