Овечкин может сыграть в субботу против «Торонто» впервые после травмы

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», может возобновить погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки в субботу, 28 декабря, во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс».