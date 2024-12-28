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Овечкин может сыграть в субботу против «Торонто» впервые после травмы

Овечкин может сыграть в субботу против «Торонто» впервые после травмы

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», может возобновить погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки в субботу, 28 декабря, во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс».

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