Овечкин может сыграть в субботу против «Торонто» впервые после травмы

Российский форвард Александр Овечкин, выступающий за хоккейный клуб (ХК) «Вашингтон Кэпиталз», может возобновить погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки в субботу, 28 декабря, во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс».
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