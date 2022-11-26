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«МЮ» интересен форвард Канады Дэвид. «Лилль» готов продать его зимой за 50 млн евро

«Манчестер Юнайтед» интересен форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид. По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, скауты английского клуба несколько раз просматривали 22-летнего форварда.

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