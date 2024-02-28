Расход масла зависит от скорости автомобиля – это правда?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему расход масла зависит от скорости автомобиля?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель:– Для быстрой езды требуются повышенные затраты энергии: иными словами, нужно высокое давление в цилиндрах.