Россия поможет ЦАР с вакцинами и строительством убойного пункта животных

Россия планирует поставки ветеринарных препаратов и вакцин в ЦАР. На встрече в Москве замруководителя Россельхознадзора и министр животноводства ЦАР обсудили также возможность строительства убойного пункта.
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