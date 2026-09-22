ЦБ понизил курс доллара на 23 сентября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 23 сентября 2026 года. Курс доллара понижен до 84,06 рубля, тогда как 22 сентября он составлял 84,09 рубля.
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