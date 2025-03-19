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В Петербурге мужчина вернул 580 тысяч по алиментам под угрозой лишения прав

В Петербурге мужчина вернул 580 тысяч по алиментам под угрозой лишения прав

Не выполнявший обязательства перед своими детьми петербуржец накопил больше полумиллиона долга. Выплатить нужную сумму мужчине помогли прокуратура и судебные приставы, оставившие его без возможности управлять автомобилем.

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