Похоже на обморожение или крапивницу: медки показали новые возможные симптомы Омикрона

Потница и крапивница – распространенные виды сыпи – могут быть симптомом Омикрона. Из-за мутации последнего его признаки зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния.
Потница и крапивница – распространенные виды сыпи – могут быть симптомом Омикрона. Из-за мутации последнего его признаки зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния.
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