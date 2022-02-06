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Похоже на обморожение или крапивницу: медки показали новые возможные симптомы Омикрона

Похоже на обморожение или крапивницу: медки показали новые возможные симптомы Омикрона

Потница и крапивница – распространенные виды сыпи – могут быть симптомом Омикрона. Из-за мутации последнего его признаки зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния.

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