На экраны российских кинотеатров вышла антиутопия Копполы «Мегалополис»

В первую рабочую неделю 2025 года в российских кинотеатрах выходит антиутопия «Мегалополис». Режиссером фильма стал Фрэнсис Форд Коппола, обретший мировую известность благодаря снятым им картинам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».
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