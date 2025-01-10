На экраны российских кинотеатров вышла антиутопия Копполы «Мегалополис»

В первую рабочую неделю 2025 года в российских кинотеатрах выходит антиутопия «Мегалополис». Режиссером фильма стал Фрэнсис Форд Коппола, обретший мировую известность благодаря снятым им картинам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».