О штрафе за неправильное мытье автомобиля предупредили россиян

За мойку у водоема предусмотрен штраф до 1 тыс. рублей Водные процедуры для машины в неположенном месте могут обернуться штрафом, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
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