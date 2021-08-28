Страна и люди

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Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Главу МИД Украины поймали на лжи об эвакуации российских и украинских граждан из Кабула

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинили Россию в связях с Талибаном* (движение запрещено в России как террористическое), а также поставил под сомнение факт эвакуации украинских граждан из Афганистана российскими самолетами.

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Андрей Иваныч
не надо было хохлов спасать ,говно всё запачкает

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