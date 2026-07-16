Выезд из российского города перекрыли из-за атаки БПЛА ВСУ

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы утром 16 июля перекрыли. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале, отметив, что данная мера действует в целях обеспечения безопасности, регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).